Marcus Edwards abriu o marcador no duelo entre Vitórias – de Guimarães e de Setúbal – com uma obra arte.

O extremo dos vimaranenses correu com a bola pelo lado direito, entrou na área e sentou Jubal com uma simulação de classe. Depois, já com o pé esquerdo enquadrado com a baliza, rematou forte sem hipóteses para o guardião adversário.

