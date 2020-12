Sétimo golo no Dragão. A quinze minutos do final da partida, o Tondela fez o 4-3 e reentrou na discussão do jogo. Bem jogado pela formação beirã na esquerda com João Mendes a cruzar para o cabeceamento certeiro de González, que se antecipou a Sarr.



Segundo golo no jogo do avançado formado no Real Madrid.



Veja o golo: