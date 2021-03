O FC Porto chegou à vantagem no jogo contra o Portimonense, no Algarve, nos minutos finais da primeira parte.



Corona fugiu a Aylton na direita e cruzou para Sérgio Oliveira que falhou o remate. No entanto, a bola sobrou para Marega que tentou desviá-la de Samuel, acabando por desviar em Lucas antes de entrar na baliza.



O lance ainda foi analisado e validado pelo VAR. Ora veja: