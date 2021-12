O Sporting abriu o marcador no dérbi de Lisboa logo aos oito minutos e silenciou a Luz.



Pedro Gonçalves recebeu no corredor central e picou a bola para as costas da defesa do Benfica. Sarabia surgiu entre Lázaro e André Almeida e de primeira, atirou para o fundo da baliza de Vlachodimos.



Siga o jogo ao minuto



Veja: