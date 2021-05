O Benfica teve um golo anulado no encontro frente ao Nacional. A jogada começou numa dividida de Lucas Veríssimo com Pedro Mendes, a bola chegou a Nuno Tavares que arrancou e só terminou com o remate do lateral-esquerdo, com o pior pé, para o fundo da baliza de António Filipe.



No entanto, o VAR alertou Rui Costa para uma falta do central dos encarnados sobre o avançado dos insulares. Após rever as imagens no monitor, o árbitro anulou o golo.



Veja o lance: