Um minuto após o penálti falhado, Rafa Silva adiantou o Benfica. Porém, Fábio Veríssimo foi alertado pelo VAR para uma irregularidade de Pizzi antes do desvio certeiro do internacional português.



O lance começa em Taarabt que jogou longo para Tomás Tavares. O lateral cruzou para o segundo poste, onde surge Pizzi a desviar para o poste com o braço. A bola fica a pingar na área do Moreirense, com Iago a demorar a afastar a bola, e Rafa aproveitou para marcar.



Ora veja: