A três minutos do final da partida, Marco Baixinho impediu o golo do Portimonense com um corte in extremis em cima da linha de golo. Bruno Moreira recebeu dentro da área do Paços, na zona do segundo poste, e rematou para a baliza. Com Jordi já batido, foi o defesa central dos castores que se esticou todo e impediu o golo quando o avançado dos algarvios já se preparava para celebrar.



Veja o lance: