O Sporting cedeu os primeiros pontos na Liga 2024/25, ao perder em casa com o Santa Clara por 1-0.

Vinícius Lopes, aos 33 minutos, marcou o único golo do jogo.

Com este resultado, o Sporting pode permitir a aproximação de FC Porto e Benfica nesta ronda. Já o Santa Clara segue no 4.º lugar, agora com 24 pontos.

O resumo do Sporting-Santa Clara EM VÍDEO: