O Benfica venceu esta quinta-feira o Portimonense, no Portimão Estádio, por 5-1, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Beto até deu vantagem aos algarvios (43m), mas Pizzi (45+2m), Darwin (50m), Seferovic (64m e 73m) e Everton (90+4m) deram a volta a favor dos encarnados.

Com este resultado, a equipa de Jorge Jesus chega 60 pontos, mantendo-se no terceiro lugar, agora a dez pontos do líder Sporting. O Portimonense segue com 32 pontos, descendo ao décimo lugar: foi ultrapassado pelo Tondela, que venceu o Nacional esta tarde.