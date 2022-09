O Benfica recebeu e venceu o Marítimo por 5-0, este domingo, no Estádio da Luz, em jogo da 7.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Golos de Rafa Silva (28m), Gonçalo Ramos (47m e 64m), David Neres (82m) e Julian Draxler (88m) permitiram à equipa comandada por Roger Schmidt somar a sétima vitória no mesmo número de jogos no campeonato, para manter a liderança isolada, agora com 21 pontos.

Já o Marítimo continua sem qualquer ponto somado na competição.

O resumo do Benfica-Marítimo: