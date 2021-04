O Benfica venceu este sábado o Paços de Ferreira, no Estádio Capital do Móvel, por 5-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Diogo Gonçalves (38m), Rafa (45m), Haris Seferovic (45+8m e 78m) e Darwin (89m) assinaram os golos dos encarnados.

A equipa comandada por Jorge Jesus chega aos 57 pontos e mantém-se no terceiro lugar da classificação. O Paços segue no quinto posto, com 44 pontos, mais nove que o V. Guimarães, sexto com 35.