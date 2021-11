O Famalicão venceu na noite desta sexta-feira o Boavista, com uma goleada por 5-2 no Estádio do Bessa, em jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os golos da equipa comandada por Ivo Vieira, que somou a segunda vitória na prova em 2021/22, foram apontados por Pedro Brazão (3m), Simon Banza (16m e 48m), Alexandre Penetra (45+1m) e Pêpê (72m). Petar Musa (44m) e Yusupha (77m) marcaram para os comandados de João Pedro Sousa.

Os famalicenses chegam aos dez pontos e têm menos um do que o Boavista.

O resumo do jogo: