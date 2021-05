O FC Porto despediu-se da Liga 2020/21 com uma goleada (4-0) na receção ao Belenenses.



Os dragões chegaram ao intervalo a vencer por 2-0 graças aos golo de Taremi e de Grujic. Na segunda parte, os portistas alcançaram a goleada com tentos de Toni Martínez e de Diogo Leite.



Veja o resumo do encontro: