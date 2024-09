O FC Porto goleou no Dragão o Arouca por 4-0, em jogo da ronda 7 da Liga.

Samu (47m), Nico González (52m), Galeno (57m) e Deniz Gul (87m) fizeram os golos dos azuis e brancos, todos depois de os arouquenses terem ficado reduzidos a dez por expulsão de Guven Yalcin na reta final da primeira parte.

Com este resultado, o FC Porto chega aos 18 pontos, mais dois do que o Benfica e menos três do que o líder Sporting.

O RESUMO VÍDEO do FC Porto-Arouca: