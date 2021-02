O Portimonense goleou o Gil Vicente por 4-1, numa partida da 19.ª jornada da Liga.



Os algarvios inauguraram o marcador logo no primeiro minuto por Maurício. No entanto, o conjunto de Barcelos igualou por Samuel Lino, de penálti, aos 26 minutos.



O Portimonense recolocou-se em vantagem aos 33 minutos por Salmani e partiu para a goleada na segunda parte com golos de Boa Morte (72m) e de Beto (86m).