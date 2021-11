O Sp. Braga goleou o Vizela por 4-1, no jogo de encerramento da 12.ª jornada da Liga.

Ricardo Horta foi a figura do encontro ao anotar um bis (27m e 45m). Raúl Silva, aos 57 minutos, e Abel Ruiz, em cima do apito final, anotaram os restantes golos do bracarenses. O golo de honra dos forasteiros foi anotado por Kouao.



Veja o resumo do jogo: