O Santa Clara bateu o Sporting por 3-2, no jogo inaugural da 17.ª jornada da Liga.

Os leões estiveram a vencer por duas vezes, graças aos golos de Palhinha e de Sarabia, mas Jean Patric e Lincoln mantiveram os açorianos no jogo até Ricardinho consumar a reviravolta.



Primeiro triunfo de sempre do Santa Clara frente ao Sporting.



Veja os melhores momentos do jogo do primeiro triunfo do Santa Clara frente ao Sporting: