O Portimonense recebeu e venceu o Estoril por 1-0, numa partida da 9.ª jornada da Liga.



Pedrão, aos 31 minutos, anotou o tento solitário do encontro.



Com esta vitória, o Portimonense chegou aos 11 pontos e subiu ao 9.º lugar. Por sua vez, o Estoril continua afundado no último posto da Liga.



