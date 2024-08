O Benfica venceu, este sábado, o Casa Pia por 3-0, numa partida da segunda ronda da Liga.



Na Luz, as águias desbloquearam o marcador com um golo de Pavlidis à entrada para os vinte minutos finais. Volvidos nove minutos, Tiago Gouveia, que havia assistido o grego, assinou o 2-0 e Aursnes, nos minutos finais, fixou o resultado final.



O resumo do jogo: