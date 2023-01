O Paços de Ferreira arrancou neste sábado a primeira vitória nesta edição da Liga, ao vencer fora o Rio Ave por 1-0 na 16.ª jornada.

O único golo do jogo foi apontado por Nigel Thomas aos 34 minutos.

O Paços de Ferreira mantém-se no último lugar da Liga, agora com 6 pontos, enquanto o Rio Ave segue a meio da tabela com 20.

O RESUMO VÍDEO do Rio Ave-Paços de Ferreira: