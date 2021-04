O Tondela alcançou, em Guimarães, o primeiro triunfo fora de casa ante o Vitória (2-1), em jogo da 25.ª jornada da Liga.



Mario González foi o herói do conjunto beirão ao marcar os dois golos (27m e 77m). Pelo meio, Estupiñán marcou para os vimaranenses.



Assim o Tondela igualou o Gil Vicente no 9.º lugar com 28 pontos e ficou a sete do Vitória, sexto colocado.



Veja o resumo da partida: