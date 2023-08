O campeão Benfica arrancou a Liga 2023/24 com uma derrota por 3-2 diante do Boavista no Estádio do Bessa.

Ángel Di María deu vantagem ao Benfica ao 22 minutos, mas a expulsão de Petar Musa aos 50 minutos por vermelho direto acabou por mudar o jogo.

Logo na jogada seguinte, Bozeník empatou para o Boavista. Mesmo em inferioridade numérica, os encarnados voltaram à vantagem por Rafa (75m).

Em cima do minuto 90, Bruno Lourenço marcou na conversão de um penálti cometido por António Silva sobre De Santis e no minuto 13 do tempo de compensação, já quando os axadrezados também jogavam com dez (Bruno Lourenço também foi admoestado com o vermelho direto) Bozeník aproveitou um contra-ataque letal para voltar a bater Vlachodimos e dar a vitória aos axadrezados.

O RESUMO VÍDEO do Boavista-Benfica: