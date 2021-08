O Arouca recebeu e bateu o Famalicão por 2-1, no jogo de abertura da terceira jornada da Liga.



Os minhotos marcaram primeiro por Bruno Rodrigues, aos 23 minutos. No entanto, o conjunto de Evangelista alcançou a reviravolta na segunda parte com golos de Basso, de penálti (66m) e de Leandro Silva, a um minuto dos 90.



O Famalicão chegou ao 2-2, mas o lance foi anulado após recurso ao VAR por braço de Batubinsika. Assim, os arouquenses alcançaram a primeira vitória na Liga 2021/22 enquanto os famalicenses continuam sem pontuar.



Veja o resumo do jogo: