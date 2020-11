O Famalicão venceu com reviravolta o Marítimo por 2-1, em jogo da sétima jornada da Liga.



Os insulares marcaram primeiro por intermédio de Joel Tagueu logo aos 12 minutos. No entanto, os famalicenses consumaram a cambalhota no marcador ainda na primeira parte: Babic igualou o jogo aos 28 minutos na sequência de um canto e Valenzuela assinou o 2-1 na cobrança de um livre direto.



Veja os melhores momentos do Famalicão-Marítimo: