O Gil Vicente venceu com reviravolta no D. Afonso Henriques e garantiu matematicamente a manutenção na Liga, em jogo da 31.ª jornada da Liga.



O Vitória colocou-se em vantagem aos 64 minutos por Bruno Duarte após uma jogada sensacional de Marcus Edwards.



No entanto, o conjunto de Barcelos conseguiu a reviravolta nos descontos depois de dois erros individuais dos vimaranenses: Rúben Ribeiro igualou aos 90+3 e Kraev consumou a cambalhota no marcador aos 90+9.



Feitas as contas, o Gil garantiu matematicamente a manutenção enquanto o Vitória atrasa-se na luta pela Europa.