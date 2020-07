O Rio Ave venceu nos instantes finais o Portimonense por 2-1, em jogo da 31.ª jornada da Liga.



Vaz Tê adiantou os algarvios aos seis minutos, mas os vilacondenses igualaram por Medhi Taremi, de grande penalidade, aos 35. O golo do triunfo da formação da casa foi alcançado em cima do minuto 90 por Filipe Augusto num canto direto.



Com este triunfo, o Marítimo garante matematicamente a permanência na Liga.



