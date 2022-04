O Arouca recebeu e venceu o Portimonense por 1-0, na tarde deste sábado, no Estádio Municipal de Arouca, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Um golo de David Simão, aos 50 minutos, decidiu o duelo a favor da equipa comandada por Armando Evangelista, que soma três pontos fundamentais na disputa pela manutenção.

Com este resultado Arouca continua no 15.º lugar, em zona de manutenção, com 30 pontos. Fica, à condição, com mais quatro do que Moreirense e Tondela e mais cinco do que o Belenenses, que ainda vão entrar em campo nesta jornada.

O Portimonense mantém os 35 pontos e é 11.º, à condição, ficando à espera, nomeadamente, do que Boavista e Vizela façam nesta ronda.