O Belenenses venceu esta quinta-feira o Portimonense, por 1-0, em encontro referente à 31.ª jornada da Liga 2020/21.



Cassierra marcou o único golo da partida, em cima do intervalo.



Com este resultado, a equipa de Petit sobe à oitava posição da tabela classificativa, enquanto o Portimonense de Paulo Sérgio fica no 12.º lugar.