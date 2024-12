O Benfica venceu em Arouca por 2-0, numa partida da 12.ª jornada da Liga e encurtou para cinco a desvantagem para o líder Sporting.



Na Serra da Freita, as águias adiantaram-se no marcador graças a um autogolo de Fontán. Na segunda metade, Di María fez, de penálti, o 2-0 final.



Além de ter recuperado terreno para o primeiro lugar, os encarnados ultrapassaram à condição o FC Porto no segundo lugar.



Veja o resumo do jogo: