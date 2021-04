O Boavista recebeu e venceu o Paços de Ferreira por 2-0, esta sexta-feira, no Estádio do Bessa, no jogo que abriu a 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Yusupha, aos 13 minutos, abriu o marcador com um desvio na grande área após cruzamento de Elis. Ainda na primeira parte, aos 42 minutos, Angel Gomes assinou o 2-0 final, de penálti.

O resumo do jogo: