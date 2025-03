O Boavista venceu este domingo o Santa Clara por 1-0, numa partida a contar para a 24.ª jornada do Campeonato nacional.

Lystsov (81m), depois de um canto, cabeceou para o fundo das redes dos açoreanos e deu a vitória aos axadrezados, a primeira em quatro meses na competição e ainda uma estreia no Estádio do Bessa esta temporada.

Com este triunfo, o Boavista chega aos quinze pontos mas continua a segurar a lanterna vermelha do campeonato, já o Santa Clara encontra-se na quinta posição com 39 pontos.

Veja aqui o resumo da partida: