O Desportivo das Aves venceu, esta quarta-feira, o Vitória de Setúbal por 1-0, no jogo que marcou a estreia de Lito Vidigal no comando técnico dos sadinos,



Mohammadi anotou o único golo da partida aos quatro minutos.



Assim, os avenses, que já estão despromovidos, voltaram aos triunfos no campeonato cinco meses depois. Por sua vez, o Vitória mantém os 30 pontos, mas pode ser alcançado pelo Portimonense nesta ronda.