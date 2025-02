O Estoril venceu este sábado o Rio Ave, por 2-1, na 23.ª jornada da Liga.

Os golos do encontro surgiram apenas na segunda parte: Begraoui abriu o marcador aos 55 e Tiago Morais empatou aos 83 minutos. O Estoril resgatou os três pontos no minuto 90, depois de Jandro colocar o esférico no fundo das redes.

Com este resultado, o Estoril está em sétimo lugar, com 34 pontos. O Rio Ave encontra-se em décimo, com 26.