O Famalicão regressou este domingo às vitórias, ao triunfar no terreno do Tondela, em jogo da 30.ª jornada da Liga, por 1-0. Fábio Martins, com um golaço aos 55 minutos, deu o triunfo à equipa de João Pedro Sousa.

Com este resultado, os famalicenses sobem ao quinto lugar da Liga e aproveitam da melhor forma a derrota do Rio Ave em Barcelos. Já o Tondela continua com 30 pontos, mais três do que o Portimonense, penúltimo classificado.