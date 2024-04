O Famalicão venceu em casa o Vizela por 3-2, em jogo da 28.ª jornada da Liga.

Chiquinho inaugurou o marcador aos 8 minutos e Riccieli fez o 2-0 para os famalicenses ao minuto 43.

O Vizela reagiu na segunda parte, reduziu aos 55m por Lokilo e Petrov fez o 2-2 aos 80 minutos.

Só que o Famalicão ainda teve forças para se recompor do murro no estômago e no último minuto do tempo de compensação o homem-golo da equipa de Armando Evangelista, Jhonder Cádiz, fez o 3-2 final.

O RESUMO VÍDEO do Famalicão-Vizela: