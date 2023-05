O FC Porto venceu fora o Arouca por 1-0 e voltou a encurtar para quatro os pontos de desvantagem para o líder Benfica.

Iván Marcano, num mergulho de cabeça em cima do intervalo, marcou o único golo do jogo.

Com este resultado, o FC Porto não só responde à vitória do Benfica no sábado sobre o Sp. Braga, como amplia a vantagem sobre os arsenalistas, que estão agora a cinco pontos dos azuis e brancos.

O Arouca mantém-se no 5.º lugar com 48 pontos, mas tem agora apenas mais um do que o V. Guimarães.

RESUMO VÍDEO do Arouca-FC Porto: