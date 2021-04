O FC Porto venceu este sábado em Tondela, no Estádio João Cardoso, por 2-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os golos da equipa azul e branca foram apontados por Toni Martínez e Mehdi Taremi, respetivamente aos 19 e aos 83 minutos de jogo.

Com este resultado, os dragões mantém seguro o segundo lugar, agora com 60 pontos, a cinco pontos do líder Sporting, que tem menos um jogo disputado.