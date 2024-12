O FC Porto regressou esta segunda-feira às vitórias. Os dragões venceram o Casa Pia por 2-0, na 12.ª jornada do campeonato nacional.

Os golos só vieram na segunda parte. Fábio Vieira (51m) concretizou um excelente contra-ataque e abriu o marcador. Três minutos depois, Samu (55m) alargou a vantagem dos dragões e fechou o resultado em 2-0.

Com este resultado o FC Porto está no segundo lugar da classificação com 30 pontos e aproxima-se do líder Sporting. Já o Casa Pia, soma o terceiro jogo sem vencer e está no 10.º posto da tabela com 13 pontos.

Veja aqui o resumo da partida: