O FC Porto recebeu e venceu o Famalicão, por 3-1, em jogo da 19.ª jornada da Liga.

Otávio abriu o marcador aos 25 minutos na sequência de um pontapé de canto e Luis Díaz ampliou a vantagem dos dragões ainda no primeiro tempo (37m). Na segunda parte, Mehdi Taremi cobrou uma grande penalidade com sucesso, à passagem do minuto 78, elevando o resultado a 3-0.

Em período de compensação, Riccieli reduziu para os famalicenses (91m).

