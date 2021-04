O Gil Vicente venceu este sábado o Benfica no Estádio da Luz, por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Léautey (35m) e Lourency (81m) marcaram os golos dos gilistas, enquanto o Benfica reduziu num autogolo de Vítor Carvalho, aos 87 minutos.

Com este resultado, o Benfica fica com os mesmos 57 pontos, a 12 do líder Sporting e, para já, a três do FC Porto, que tem menos um jogo. As águias podem ainda ser igualadas pontualmente pelo Sp. Braga, que trm 54 pontos e menos um jogo.

Já o Gil Vicente soma a quarta vitória nos últimos cinco jogos e está no décimo lugar, com 31 pontos.