O Moreirense triunfou, este sábado, frente ao Boavista, em pleno estádio do Bessa, numa partida da 9.ª ronda da Liga.



Os cónegos venceram por 2-0 com golos de Schettine (20m) e de Gabrielzinho, já em cima do apito final.



