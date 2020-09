O Nacional venceu o Farense por 1-0 no Estádio do Algarve, em jogo da segunda jornada da Liga.



Brayan Riascos anotou o golo que resolveu a partida ao minuto 58.



Os insulares somaram assim a primeira vitória na Liga 2020/21. Por sua vez, os algarvios continuam sem marcar e sem triunfar nesta edição do campeonato.