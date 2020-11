O Paços de Ferreira recebeu e bateu o Famalicão por 2-0, no jogo inaugural da 8.ª jornada da Liga.



Os castores marcaram um golo em cada parte. Luther Sing abriu o marcador aos 20 minutos e Zé Uilton fixou o resultado final a um minuto dos noventa.



Com esta vitória, o Paços de Ferreira sobe provisoriamente ao quinto lugar. Por sua vez, o Famalicão é décimo.



Veja os melhores momentos do jogo: