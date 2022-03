O Paços de Ferreira recebeu e venceu o Moreirense por 2-1, numa partida da 27.ª jornada da Liga.



Butzke e Zé Uilton marcaram os golos da vitória dos castores. Yan Matheus, por seu turno, foi o autor do golo dos cónegos na Capital do Móvel.



Veja o resumo do jogo: