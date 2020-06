O Portimonense venceu esta terça-feira em Famalicão por 1-0, em jogo da 29.ª jornada da Liga.



Ricardo Vaz Tê anotou o único golo da partida aos 17 minutos.

Com este triunfo, os algarvios chegaram aos 27 pontos e estão a dois do Tondela, que ainda não jogou esta ronda. Por sua vez, o Famalicão pode acabar a jornada no sexto posto se o Rio Ave vencer o Sp. Braga.



O resumo do jogo: