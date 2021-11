O Portimonense foi a Famalicão vencer por 3-0 em jogo da 12.ª jornada da Liga, com golos de Alexandre Penetra (23m), Carlinhos (40m) e Aylton Boa Morte (70m).

Com este triunfo, os algarvios alcançam o Estoril no quarto lugar, com vinte pontos, enquanto a equipa de Vila Nova de Famalicão segue no 13.º lugar, com metade dos pontos.

Veja o resumo do jogo: