O Portimonense recebeu e venceu o Vitória de Guimarães por 3-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, esta sexta-feira.

Lucas Possignolo inaugurou o marcador aos cinco minutos e, na segunda parte, num espaço de três minutos, Dener fez o 2-0 de penálti (64m) e Beto consumou o triunfo algarvio (67m).

A equipa treinada por Paulo Sérgio volta aos pontos e aos triunfos após duas derrotas seguidas e chega aos 29 pontos, subindo à condição ao nono lugar. O Vitória sofre a quinta derrota consecutiva, mantém os 35 pontos e o sexto lugar. Pode ser igualado pelo Santa Clara, caso os açorianos vençam o Nacional no domingo. O Paços, se empatar ou vencer o Benfica este sábado, pode ficar com uma vantagem de dez ou doze pontos no quinto posto.