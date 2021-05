Dois golos de Carlos Júnior, aos nove e aos 60 minutos, deram este domingo a vitória ao Santa Clara ante o Belenenses, por 2-0, no Jamor, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Com este resultado, os açorianos chegam aos 43 pontos e isolam-se, à condição, no sexto lugar, de apuramento para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa da UEFA. Ficam à espera do que o V. Guimarães ainda possa fazer este domingo ante o Marítimo, no Funchal.

Já o Belenenses mantém os 40 pontos, os mesmos de Moreirense e Famalicão, no 10.º lugar.