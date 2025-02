O Sp. Braga inaugurou a 23.ª jornada da Liga com uma vitória pela margem sobre o Nacional.

Jean-Baptiste Gorby marcou o golo solitário da partida aos 38 minutos e deu a vitória à equipa da casa.

Com este resultado, o Sp. Braga está provisoriamente em terceiro lugar, com 47 pontos. O Nacional está em 13.º, com 23.