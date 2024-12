O Sp. Braga foi à Vila das Aves bater o AVS por 1-0, numa partida da 12.ª jornada da Liga.



Os bracarenses quebraram a resistência avense aos 69 minutos graças a um golo de Gabri Martínez. À entrada para o quarto de hora final, o AVS ficou reduzido a dez elementos por expulsão de Jorge Teixeira na sequência de uma grande penalidade. Porém, Bertelli travou o remate de Bruma.



Apesar do penálti desperdiçado, o Sp. Braga conseguiu vencer e soma 23 pontos, ocupando o quinto lugar. Por seu turno, o AVS é 14.º lugar, com 10 pontos, igualado com Gil Vicente e Boavista.



Veja o resumo da partida: